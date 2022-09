Ngày 22.9, Công an huyện Duy Xuyên tổ chức hội thi tuyên truyền viên giỏi năm 2022. Tham dự hội thi có 12 thí sinh là cán bộ công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi thí sinh tham gia soạn đề cương, tự trình bày đề cương tuyên truyền về công tác phòng chống tội phạm và trả lời câu hỏi do ban giám khảo nêu ra.

Tại hội thi, nhiều chủ đề tuyên truyền đa dạng phong phú được các thí sinh lựa chọn dự thi như công tác đấu tranh phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em, phòng chống bạo lực học đường và gia đình, công tác quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội; tuyên truyền luật an toàn giao thông, tuyên truyền Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, lùa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho nhân dân, Phong trào 2 giữ về an ninh trật tự.

Thí sinh đang trình bày phần dự thi của mình

Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời qua đó mỗi cán bộ chiến sĩ công an nghiên cứu phát huy vai trò của bản thân thực hiện công tác tuyên truyền, công tác dân vận, phổ biến luật về phòng chống tội phạm. Thông qua hội thi cũng góp phần tạo nguồn cho đội ngũ tuyên truyền viên của lực lượng công an xã, thị trấn, làm cho công tác tuyên truyền ngày càng phong phú, sinh động, có sức lan tỏa cao và mang lại hiệu quả thực chất.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các thí sinh

Kết quả, Ban tổ chức đã chấm chọn và trao giải nhất cho thí sinh Đào Văn Thọ – Trưởng công an xã Duy Phước, giải nhì cho đại úy Đỗ Như Phước – công an viên xã Duy Hải; 2 giải ba cho Đại úy Nguyễn Văn Nghiệp – trưởng công an xã Duy Trình và thiếu tá Trần Phạm Quang Duy – trưởng công an xã Duy Hòa.

Tuyết Mai