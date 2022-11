Công an huyện Bắc Trà My ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Sáng nay 14.11, Công an huyện Bắc Trà My tổ chức Lễ ra quân đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đợt cao điểm diễn ra từ ngày 15/11/2022 đến ngày 05/02/2023. Trong đợt cao điểm, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bắc Trà My tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, nhân dân địa phương trong tham gia giao thông. Đồng thời, tích cực tham gia phòng chống các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo trong dịp Tết.

Đặc biệt, Công an huyện Bắc Trà My tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, không để hình thành các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự. Cùng với đó, lực lượng công an huyện sẽ tăng cường bám sát địa bàn, bảo vệ an toàn các sự kiện lớn, các hoạt động Mừng Đảng- Mừng xuân, các lễ hội văn hóa truyền thống đầu năm trên địa bàn huyện.

Tuấn Tú – Thúy Vân