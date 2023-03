Tại huyện Nông Sơn, Khối thi đua công an các huyện trung du – miền núi của tỉnh vừa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Thượng tá Hồ Song Ân – Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Với khẩu hiệu hành động năm 2023 “Xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, 9 đơn vị trong khối đã thống nhất nội dung ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Theo đó, thực hiện hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, phòng chống tội phạm; tham mưu cấp ủy, chính quyền, phối hợp triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an 9 huyện miền núi ký kết giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2023

Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2022; 100% tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, xử lý; tỷ lệ điều tra khám phá án đạt hơn 75%. Triển khai các biện pháp nhằm kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với các đợt thi đua ngắn, các phong trào “Xây dựng phong cách Người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”.

Tâm Lê