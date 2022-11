Chuẩn bị Lễ hội sâm Ngọc Linh – Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023

Chiều 14.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về công tác xây dựng đề án tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh – Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi làm việc

Theo dự thảo đề án, lễ hội sâm Ngọc Linh – Việt Nam cấp quốc gia lần thứ I năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 01/8 đến 03/8/2023 tại thành phố Tam Kỳ và huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Sở Văn hóa – Thể thao & Du lịch báo cáo để án tổ chức lễ hội

Các hoạt động chính của lễ hội gồm: lễ khai mạc; lễ bế mạc; triển lãm sâm quốc tế; tổ chức hội thảo/hội nghị chuyên đề về sâm Ngọc Linh; giải Marathon “Đường đua mới”; giao lưu văn hoá, nghệ thuật giới thiệu đặc trưng vùng trồng sâm quốc tế; thi ảnh Photo Marathon chủ đề “Khoảnh khắc sâm Ngọc Linh”; các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch tại huyện Nam Trà My và các huyện, thành phố phía Nam tỉnh Quảng Nam.

Ngoài ra, các hoạt động do UBND huyện Nam Trà My chủ trì tổ chức: hội thi sâm Ngọc Linh, hội chợ, phiên chợ sâm, tổ chức các trò chơi dân gian như: giã gạo truyền thống, bắn ná, đi cà kheo, nấu cơm lam, nướng thịt ống, kéo co ngược, nhảy bao bố, thi ca dân vũ, đan lát, dệt sản phẩm thổ cẩm… để du khách tham quan, trải nghiệm.

Các đại biểu thảo luận tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo một số nội dung như: cơ sở pháp lý, xin ý kiến các bộ ngành Trung ương, chủ đề của lễ hội sâm Ngọc Linh; nguồn kinh phí tổ chức lễ hội sâm, thời gian tổ chức các hoạt động….

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu nhấn mạnh, lễ hội sâm Ngọc Linh – Việt Nam cấp quốc gia là dịp để tiếp tục quảng bá hình ảnh, giá trị cây sâm Ngọc Linh, tiềm năng thế mạnh và các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam nói chung và huyện Nam Trà My nói riêng đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu ghi nhận những góp ý sát với thức tế, các ngành, địa phương cần chủ động trong tham mưu xây dựng kế hoạch để trình với các bộ ngành liên quan. Phó Chủ tịch cũng đề nghị Sở Văn hóa thể thao & Du lịch tiếp thu ý kiến các đại biểu tham dự để tiếp tục hoàn thiện đề án dự thảo tổ chức lễ hội.

Quang Phi – Trần Chiến