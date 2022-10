Chủ động ứng phó tình hình thời tiết nguy hiểm

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh vừa ban hành Công văn 294 yêu cầu chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và thời tiết nguy hiểm trên biển.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, do ảnh hưởng phần phía Bắc của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, từ đêm 13/10 đến ngày 16/10 các địa phương trong tỉnh khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Dự báo mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, ven sông, suối và gây ngập úng tại các địa phương vùng trũng thấp. Vùng biển Quảng Nam có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, từ chiều và đêm 12/10 trên khu vực giữa Biển Đông có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp, có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Để chủ động ứng phó với các loại hình thiên tai trên, Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị quan tiếp tục thực hiện nội dung tại Công văn 6670 của UBND tỉnh về tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và chủ động ứng phó thiên tai thời gian đến.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, các bản tin dự báo, cảnh báo của cơ quan khí tượng thủy văn trên phương tiện thông tin đại chúng. Chủ động các phương án ứng phó đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Thông tin kịp thời đến nhân dân biết để chủ động các biện pháp phòng tránh, có kế hoạch bảo vệ sản xuất.

Kiểm tra, rà soát khu vực có nguy cơ bị sạt lở đất, lũ quét, phương tiện hoạt động trên sông, các hộ dân sống ven sông, suối, đồng thời sẵn sàng phương án ứng phó. Chủ động tổ chức lực lượng canh gác, hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm, tràn, bến đò ngang, đò dọc và khu vực đường giao thông bị ngập. Sẵn sàng lực lượng xung kích, vật tư phương tiện tại chỗ để triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Thông báo chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình biết thông tin về tình hình mưa lớn để chủ động biện pháp ứng phó, có phương án đảm bảo an toàn cho người, phương tiện, thiết bị, vật tư tại công trình.

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các địa phương ven biển thông báo kịp thời cho thuyền trưởng, chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển, lồng bè, nuôi trồng thủy sản biết tình hình thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động phòng tránh, có kế hoạch sản xuất phù hợp, duy trì thông tin liên lạc để xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Quản lý, đảm bảo an toàn tàu thuyền, người và tài sản.

Tăng cường tần suất, thời lượng phát các bản tin cảnh báo, dự báo thời tiết nguy hiểm, các video hướng dẫn kỹ năng phòng chống thiên tai để nhân dân theo dõi, chủ động ứng phó.

Các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi trực ban 24/24 giờ, kiểm tra, quan trắc đập, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố. Theo dõi chặt chẽ diễn biến lượng mưa, mực nước các hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo với cơ quan quản lý cấp trên. Thực hiện tốt việc thông báo, thông tin đến vùng hạ du, vận hành điều tiết hồ đảm bảo theo đúng quy trình. Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu các chủ hồ thủy điện thực hiện theo quy trình vận hành. Việc vận hành đảm bảo không gây dòng chảy đột biến, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân ở khu vực hạ du hồ chứa. Thực hiện tốt việc thông tin, thông báo đến chính quyền, nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.

