Sáng ngày 28.9, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành công văn số 6358/UBND-KTN về việc lưu thông sau bão số 4.

Cho phép các phương tiện tham gia lưu thông được hoạt động bình thường từ 6h00 ngày 28/9/2022. Ảnh minh hoạ(Internet)

Theo đó, Để đảm bảo các hoạt động, lưu thông của người dân và các phương tiện tham gia giao thông sau bão số 4; UBND tỉnh cho phép người dân và các phương tiện tham gia lưu thông được hoạt động bình thường từ 6h00 ngày 28/9/2022. Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng, công an địa phương và các đơn vị liên quan bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn, nghiêm cấm người dân và phương tiện đi qua các vị trí bị ngập sâu, nước chảy xiết, có nguy cơ sạt lở đất; hướng dẫn, điều tiết, phân luồng giao thông theo tình hình thực tế của mưa, lũ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

BTV