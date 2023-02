Đồn biên phòng A Xan, Bộ đội Biên phòng Quảng Nam cho biết, vừa xảy ra vụ cháy, thiêu rụi nhiều nhà dân tại thôn A Râng, xã A Xan, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam. Hiện Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đang cùng chính quyền địa phương hỗ trợ những hộ gia đình trên vượt qua khó khăn trước mắt.

Cháy nhiều căn nhà ở địa bàn biên giới do người dân đốt lửa sưởi ấm

Đám cháy đã làm thiệt hại 5 nhà chính và 3 nhà bếp của người dân

Theo đó, khoảng 3 giờ 25 phút ngày 2.2, tại thôn A Râng, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa bất ngờ bùng phát từ khu vực nhà bếp một hộ dân, sau đó lan rộng. Khi phát hiện vụ việc, Đồn Biên phòng A Xan đã cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an, dân quân địa phương tìm cách khống chế ngọn lửa. Nhưng do thời tiết hanh khô kèm theo gió mạnh, chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã thiêu rụi 5 nhà chính và 3 nhà bếp của người dân địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người dân sử dụng lửa để sưởi ấm rồi bùng phát.

UBND huyện Tây Giang đã hỗ trợ 4 triệu đồng/hộ; UBND xã Axan hỗ trợ 1 triệu/ hộ và Đồn Biên phòng Axan hỗ trợ 1 triệu/ hộ bị thiệt hại để ổn định cuộc sống ban đầu.

Hồng Anh