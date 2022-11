Cảnh giác với phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) – Bộ Công an cho biết: thời gian gần đây, nhiều người dân ở nhiều tỉnh thành thường xuyên nhận được tin nhắn giả mạo các ngân hàng thương mại (SMS Brandname) với nội dung thông báo khách hàng đã đăng ký, kích hoạt dịch vụ quảng cáo trên tiktox, dịch vụ tài chính toàn cầu …có mức phí sử dụng mỗi tháng từ 3.000.000 đ 6.000.000 đ, nếu muốn hủy thì truy cập thì vào đường dẫn các trang web mà thực chất mục đích là dẫn dụ khách hàng truy cập vào trang web giả mạo ngân hàng. Rất nhiều người đã tin tưởng và làm theo tin nhắn dẫn dụ, dẫn đến bị chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trong tài khoản, ước tính thiệt hại đến hàng trăm tỷ đồng, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận xã hội.

Cục A05 xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, mang tính chất chuyên nghiệp, xuyên quốc gia do nhóm đối tượng người nước ngoài câu kết chặt chẽ với các đối tượng người Việt Nam, sử dụng

các thiết bị công nghệ cao được sản xuất ở nước ngoài để thiết lập giả trạm thu, phát sóng BTS của doanh nghiệp viễn thông Việt Nam, thu thập thông tin thuê bao di động (IMSI) và thông tin thiết bị (IMEI), từ đó thực hiện phát tán nhiều tin nhắn mạo danh ngân hàng như trên nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Quá trình hoạt động, các đối tượng thường xuyên thay đổi lộ trình di

chuyển, địa điểm đặt bộ thiết bị giả trạm BTS (đặt ở khách sạn, nhà nghỉ hoặc trên ô tô, xe máy để di chuyển), sử dụng nhiều cách thức ngụy trang để che dấu. Mọi trao đổi, liên lạc, các đối tượng đều thực hiện qua ứng dụng mạng xã hội và xóa dữ liệu ngay sau khi thực hiện. Trung bình mỗi ngày các đối tượng phát tán thành công từ 40.000 đến 80.000 tin nhắn/1 bộ thiết bị. Qua kiểm thử, các bộ thiết bị có thể tùy chỉnh giả mạo đầu số gửi tin nhắn bất kỳ của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hoạt động này đặc biệt nguy hiểm nếu bị lợi dụng để phát tán nội dụng tuyên truyền, chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, gây rối, tiềm ẩn nguy cơ gây ảnh hưởng ANQG, TTATXH.

Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị, người dân khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn các đối tượng thiết lập trạm BTS giả hoặc nhận tin nhắn giả mạo SMS Brandname xảy ra trên địa bàn tỉnh cần kịp thời trao đổi, thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất (hoặc qua phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh Quảng Nam – SĐT: 0694.160.129) để được hướng dẫn xử lý và điều tra làm rõ đối tượng vi phạm.

BTV