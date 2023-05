Cảnh giác muôn kiểu bẫy lừa trên môi trường mạng

Sử dụng mạng xã hội, dịch vụ điện thoại là xu thế tất yếu đang mang lại nhiều tiện ích cho cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít đối tượng phạm tội đã lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, nâng cao cảnh giác là điều mỗi người cần chú ý để tránh mất tiền oan.

Lừa đảo trên không gian mạng là hoạt động mà thời gian gần đây các đối tượng thường xuyên thực hiện và nhiều người đã sập bẫy lừa của các đối tượng.

Môi trường mạng đang là môi trường lý tưởng cho những kẻ lừa đảo ẩn nấp. Nạn nhân có thể bị chiếm dụng không chỉ tiền mà cả tài khoản mạng xã hội của mình. Mới đây, phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt nhóm 6 đối tượng quê tỉnh Quảng Trị do Lê Vũ Phong cầm đầu đã thực hiện hành vi chiếm quyền quản trị Facebook, Zalo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Lập ra các tài khoản Zalo, Facebook rồi đăng tải, chạy quảng cáo các bài viết rao bán xe máy đắt tiền với giá rẻ, khi có người liên hệ mua xe, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền cọc 20% giá trị xe và nhiều khoản phí khác vào các tài khoản ngân hàng, ví điện tử ảo của các đối tượng. Đây là thủ đoạn không mới nhưng nhiều người vẫn bị mắc lừa. Các đối tượng nhắm vào việc thiếu hiểu biết và tâm lý ham của rẻ của nhiều người để dẫn dụ, lừa họ sập bẫy.

Một thủ đoạn cũng khá phổ biến là việc lợi dụng người dân ở một số vùng nông thôn không được tiếp cận đầy đủ, chính xác các thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo đó, đối tượng giả danh người có chức vụ, quyền hạn hoặc tự nhận quen biết với người có chức vụ, quyền hạn rồi liên hệ với các gia đình có người thân đang phạm tội, vi phạm pháp luật, yêu cầu họ chuyển tiền để chạy án rồi chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, ngày 24/5, Công an huyện Nam Giang đã ngăn chặn kịp thời một nạn nhân là đồng bào dân tộc Cơ tu bị các đối tượng liên tục gọi điện xưng là nhân viên điện lực, cán bộ Công an gọi điện uy hiếp yêu cầu chuyển số tiền 20 triệu đồng.

Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an Quảng Nam, đã có hàng loạt đối tượng bị phát hiện và khởi tố vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao trong thời gian vừa qua, nhưng do đặc tính môi trường mạng với sự kết nối đa chiều, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ để các đối tượng lợi dụng, thực hiện hành vi phạm tội như lập các fanpage ảo để lừa đảo…

Trung tá Phạm Việt Ân, Phó trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an Quảng Nam khuyến cáo: “Khi sử dụng mạng xã hội thì người dân cần tìm hiểu tính xác thực của thông tin để phòng tránh tối đa việc bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng”.

Cùng với sự đấu tranh quyết liệt của các lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác để tự bảo vệ chính mình không sập bẫy lừa của các đối tượng.

Xuân Mai