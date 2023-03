Các đơn vị, địa phương ra quân huấn luyện năm 2023

* Sáng nay 1.3, Chi đội Kiểm ngư số 3 – đóng chân tại xã Tam Giang huyện Núi Thành tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023. Tham dự buổi lễ có Đại tá Trịnh Xuân Tùng – Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 3 Hải quân. Về phía tỉnh Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu dự lễ.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 tại huyện Núi Thành

Tại lễ ra quân huấn luyện, Chi đội Kiểm ngư số 3 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”, theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Trong đó, tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huấn luyện; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành là chính; đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng CNTT; huấn luyện thuần thục các phương án, nhất là phương án tác chiến bảo vệ biển, đảo; nâng cao chất lượng huấn luyện điều lệnh theo hướng cơ bản, nề nếp, thống nhất; thực hiện nghiêm “3 dứt điểm”, “4 mẫu mực”, nâng cao chất lượng xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu… (Kim Ngân – Quang Phi)

* Sáng nay 1.3, Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2023).

Quang cảnh lễ ra quân huấn luyện sáng nay 1.3

Đại diện các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết giao ước thi đua

Tại buổi lễ, đơn vị đã quán triệt chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch huấn luyện của cấp trên và phổ biến nhiệm vụ huấn luyện của đơn vị. Cũng tại buổi lễ, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023”. Thời gian thi đua công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu diễn ra từ ngày 1/3 đến 15/12/2023; thi đua kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc từ 1/3 đến 11/6/2023. (Hồng Anh)

* Cũng trong sáng nay, UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 cho lực lượng vũ trang thành phố. Đồng chí Trần Nam Hưng, UVBTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ đến dự. Theo kế hoạch, thành phố huy động quân nhân dự bị tham gia tập huấn, huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% trở lên; tổ chức huấn luyện cho 100% cơ sở xã, phường, đơn vị tự vệ, quân số đạt 90% trở lên. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình quy định.Tổ chức và tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức, diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 06 xã, phường còn lại chặt chẽ, đúng ý định. Không để xảy ra vi phạm kỷ luật và mất an toàn. (Lê Thu – Quang Sơn)

* Tại TP Hội An, các lực lượng vũ trang của thành phố gồm Quân sự, Công an, Biên phòng Cửa Đại, dân quân, tự vệ, dự bị động viên, thôn, khối đội trưởng trên địa bàn thành phố đã nghiêm túc tham gia buổi lễ ra quân huấn luyện. Yêu cầu đặt ra trong mùa huấn luyện lần này là kết thúc huấn luyện phải đạt kết quả từ 75 đến 80% khá giỏi trở lên, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình huấn luyện. Dịp này, Đảng uỷ, Ban CHQS thành phố; Hội đồng thi đua khen thưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm” chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. (Lê Hiền – Minh Anh)

* Sáng ngày 1.3, tại huyện Thăng Bình, Trung đoàn 143 thuộc Sư đoàn 315 Quân khu 5 đã long trọng tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua huấn luyện năm 2023. Đợt Huấn luyện lần này thực hiện theo phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, theo hướng hiện đại”. Quá trình huấn luyện luôn bám sát “3 quan điểm”, “8 nguyên tắc”, “6 mối kết hợp”. Lễ diễu hành duyệt đội hình, đội ngũ có sự tham gia của khoảng 2 nghìn cán bộ chiến sĩ; trong đó, có 875 chiến sĩ mới. (Đình Hiệp)

* Năm 2023, lực lượng vũ trang thị xã Điện Bàn tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình quy định, tập trung một số nhiệm vụ chính như: huấn luyện Ban chỉ huy quân sự thị xã 65 ngày/năm; tổ chức phúc tra, sắp xếp biên chế quân nhân dự bị đúng quy định; huấn luyện 100% số đơn vị dân quân tự vệ; 95% quân số dân quân tự vệ các đối tượng; tham mưu tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ cho 10 xã, phường; sẵn sàng huy động nhân lực, phương tiện, tàu thuyền tham gia diễn tập cùng với Quân chủng Hải quân; tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình học cụ trong Lực lượng vũ trang thị xã; tham gia các hội thi do Quân khu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đạt kết quả nằm trong top đầu. (Thu Hằng – Tấn Quốc)

* Năm 2023 lực lượng vũ trang huyện Đại Lộc phấn đấu có 98% quân số trở lên tham gia huấn luyện, trong đó có từ 75- 80% đạt khá, giỏi. Dịp này, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã tổ chức Ngày chạy thể thao quân sự (CISM) kết hợp Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Qua đó, nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao của địa phương; đồng thời tạo thêm sức mạnh tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện, sẵn sàng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. (Nhật Duy – Bích Liễu)

* Tại huyện Quế Sơn, Lễ ra quân huấn luyện diễn ra trang trọng. Thời gian huấn luyện sẽ kéo dài từ ngày 1/3- 5/12/2023, riêng đối với lực lượng dân quân tự vệ từ ngày 1/3-30/9. Kết thúc huấn luyện, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó 75% quân số tham gia huấn luyện đạt khá, giỏi. (Duy Thái)

* Tại huyện Bắc Trà My, Ban chỉ huy quân sự huyện nêu cao quyết tâm phấn đấu 100% cán bộ huấn luyện đạt theo phân cấp, trong đó có từ 75% trở lên đạt khá, giỏi trở lên. Khắc phục triệt để yếu kém trong huấn luyện; kiểm tra đánh giá đúng thực chất kết quả huấn luyện. Tham mưu tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo kế hoạch năm 2023 đảm bảo an toàn tuyệt đối. (Tuấn Tú – Thúy Vân)

* Mục tiêu huấn luyện của huyện Nam Giang là tập trung trí tuệ, năng lực, tích cực tham mưu, chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023 đạt loại Giỏi. Chỉ đạo các xã Đắc Pre, Đắc Tôi và thị trấn Thạnh Mỹ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã đạt 100% khá, giỏi, trong đó ít nhất 01 đơn vị đạt Giỏi, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, phương tiện vũ khí, trang bị. Tại buổi Lễ ra quân huấn luyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2023. Đồng thời, tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các cụm thi đua của các đơn vị tham gia huấn luyện. Duyệt đội hình và tham quan Khu vực trưng bày mô hình, học cụ của lực lượng vũ trang huyện Nam Giang. (Văn Khanh)