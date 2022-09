Các địa phương tiếp tục khắc phục thiệt hại sau bão

Sáng nay 29.9, công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 4 đang được các địa phương khẩn trương thực hiện. Việc sửa chữa nhà cửa, trường học hư hỏng và thông các tuyến giao thông bị tắc nghẽn được ưu tiên hàng đầu.

Hội An là địa bàn bị ảnh hưởng nặng bởi cơn bão số 4. Sau khi bão tan, nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng nặng, chính quyền và người dân Hội An đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục.

Một đoạn bờ biển dài gần 100m trước dãy nhà hàng tại bãi tắm Cửa Đại đã bị sạt lở do ảnh hưởng của bão số 4

Nằm trong vùng tâm bão số 4 đi qua do vậy trên địa bàn TP.Hội An, nhiều cây xanh đã bị gãy đổ. Trong sáng 28/9, ngay sau khi bão số 4 đi qua công tác xử lý cây xanh ngã đổ đã được triển khai nhanh chóng. Các địa phương đã huy động lực lượng cùng với Công ty công trình công cộng, công ty môi trường đô thị Hà Đông tiến hành cắt tỉa, thu dọn cây xanh gãy đổ. Lực lượng công an, quân sự thành phố, Đồn biên phòng Cửa Đại cũng tham gia hỗ trợ công tác khắc phục thiệt hại sau bão số 4.

Công tác xử lý cây xanh ngã đổ được chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan triển khai nhanh chóng

Tại Hội An, công tác ứng phó với bão số 4 được triển khai chủ động và kịp thời, do vậy thành phố không xảy ra thiệt hại về người. Để sớm khắc phục hậu quả do bão gây ra, ổn định đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo tập trung khôi phục các công trình hạ tầng kinh tế – xã hội bị hư hỏng; bố trí lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà ở bị hư hại; sửa chữa, dọn dẹp vệ sinh trường học, cơ sở y tế và các công trình công cộng khác để sớm ổn định hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Hiện nay, thành phố cũng đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị, địa phương chủ động phương án ứng phó với lũ sau bão, tiếp tục thu dọn cây xanh ngã đổ và sớm khôi phục hệ thống điện tại các khu vực còn lại. (Phan Sơn – Phú Toàn)

Tại huyện miền núi Tây Giang, lãnh đạo địa phương cho biết, bão số 4 đã làm 12 nhà trên tuyến đường số 01, thôn Agrồng, xã Atiêng bị ngập nước từ 50cm-180cm; 21 nhà bị tốc mái, 14 nhà bị ảnh hưởng sạt lở. Nhờ chủ động sơ tán dân nên không có thiệt hại về người.

Tuyến ĐX đi khu sản xuất M’looc, xã A Tiêng bị chia cắt. Ảnh H.Thúy

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn C’toonh, xã Avương bị ngập sâu 1m, giao thông vào huyện tạm thời bị chia cắt; nhiều tuyến ĐH bị sạt lở nghiêm trọng.

Sau khi bão tan, các đơn vị được giao nhiệm vụ kịp thời thông tuyến tuyến đường ĐT606 và các tuyến đường ĐH. Cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các vị trí sạt lở, ngập sâu, cầu cống bị cuốn trôi. Riêng tuyến đường xã và giao thông nông thôn, khu sản xuất các địa phương đã và đang vận động nhân dân ra quân thông tuyến tạm thời phục vụ đi lại bằng xe máy.

Huyện Tây Giang đã chỉ đạo các xã khẩn trương kiểm tra tình hình thiệt hại, hỗ trợ đời sống nhân dân bằng nguồn lực tại chỗ, nắm tình hình ở từng thôn, triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho dân và theo dõi diễn biến của bão lũ. Đồng thời vận động các lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình có nhà bị tốc mái, đất đá tràn vào nhà, bị ảnh hưởng sạt lở khắc phục sự cố. (Hiền Thúy)

Tại huyện Thăng Bình, các lực lượng quân sự, dân quân và đặc biệt 60 cán bộ chiến sĩ thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ – Bộ Công an đã huy động lực lượng, phương tiện đến giúp địa phương khắc phục hậu quả.

Các lực lượng quân sự, dân quân giúp địa phương khắc phục hậu quả sau bão

Trước đó, ngày 28.9, lực lượng CSCĐ Trung Bộ, cùng với lực lượng dân quân địa phương đã giúp trường THCS Nguyễn Hiền, xã Bình Đào dọn dẹp, cắt tỉa cây bị ngã đổ, di dời máy tính, tivi bị hư hỏng nhằm giúp nhà trường và địa phương sớm sửa chữa lại trường cho học sinh đi học trở lại.

Được biết, ngôi trường này (nhà 2 tầng với 8 phòng học) được xây dựng từ năm 1998, hiện nay xuống cấp trầm trọng, bão số 4 đã làm tốc mái hoàn toàn và hàng chục cây cối ngã đổ. Hiện nhà trường phải tạm cho học sinh nghỉ học. (Đình Hiệp)

Tại huyện Nam Giang, do ảnh hưởng của bão số 4 cộng thêm mưa lớn trong những ngày qua, tại tuyến QL14D đi Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang và 8 xã vùng cao huyện Nam Giang đã xảy ra sạt lở, đất đá tràn ra kín mặt đường khiến giao thông ách tắc trong những ngày qua.

Tuyến QL14D đi Cửa khẩu Quốc tế Nam Giang và 8 xã vùng cao của huyện xảy ra sạt lở, đất đá tràn ra kín mặt đường khiến giao thông ách tắc

Do khối lượng đất, đá, cây cối ngã đổ ra đường quá lớn, nên công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn. Lãnh đạo huyện Nam Giang đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường huy động các phương tiện cơ giới khẩn trương thông tuyến QL14D đảm bảo giao thông đi lại của người dân, đặc biệt xe lưu thông qua Cửa khẩu Quốc tế được thông suốt.

Các tuyến đường ĐH liên xã, liên thôn huyện Nam Giang cũng có nhiều điểm sạt lở gây khó khăn đi lại cho người dân

Ngoài ra bão số 4 đã làm các tuyến đường ĐH liên xã, liên thôn huyện Nam Giang cũng có nhiều điểm sạt lở gây khó khăn đi lại cho người dân

Để khắc phục bão số 4 gây ra, UBND huyện phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy phụ trách tại các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra tình hình và chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục đảm bảo phương tiện giao thông và ổn định cuộc sống của người dân. (Văn Khanh)