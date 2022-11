Bắt giữ 03 đối tượng cướp giật tài sản

Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vừa ra Lệnh bắt người bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 03 đối tượng: Võ Ngọc Nguyên (SN 2004), Nguyễn Văn Quang và Trần Văn Huy (cùng SN 2005) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Các đối tượng bị bắt giữ

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 07/11, để có tiền trả nợ, Nguyên mượn xe Sirius của một người quen rồi chở Quang và Huy chạy từ trung tâm TP. Tam Kỳ đi theo đường hướng xuống biển Tam Thanh tìm người dân sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi cả ba đi qua cầu nối xã Tam Phú và xã Tam Thanh, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy chạy cùng chiều phía trước đang nghe điện thoại. Quan sát xung quanh vắng người, Nguyên tăng tốc áp sát để Huy ngồi phía sau giật điện thoại của người phụ nữ này.

Ngay khi vụ việc xảy ra, khi người dân hô hoán, công an viên, Công an xã Tam Thanh đang tuần tra phối hợp cùng Đồn Biên phòng Tam Thanh, người dân truy bắt được Quang và đưa về Công an xã Tam Thanh làm việc.

Đến sáng ngày 08/11, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ triệu tập Nguyên và Huy làm việc. Hai đối tượng đã thừa nhận cùng với Quang thực hiện hành vi cướp giật tài sản vào ngày 07/11 trên.

Minh Tuấn