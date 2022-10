Bắt giám đốc doanh nghiệp lừa bán đất chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Quảng Nam vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Minh (SN 1988, trú phường Cẩm Phô, TP. Hội An), là Giám đốc Công ty K&K Group (địa chỉ kinh doanh tại phường Điện Dương, TX. Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lực lượng chức năng đọc quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Minh. (Ảnh: C.A)



Theo kết qủa điều tra, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Nguyễn Hoàng Minh đã đưa thông tin không đúng sự thật về việc Công ty K&K có đất tại dự án thuộc khối Bầu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An để tạo tin tưởng cho người mua.

Từ thông tin mà Minh cung cấp, một người ở phường Thanh Hà, TP Hội An đã tin tưởng ký hợp đồng mua đất với Công ty K&K và bị Nguyễn Hoàng Minh chiếm đoạt 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 04 tháng đối với Nguyễn Hoàng Minh.

Minh Tuấn