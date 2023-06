Sáng nay 7/6, tại Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, Cục Di sản văn hóa, Viện Bảo tồn di tích, Văn phòng JICA Việt Nam và Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hóa Hội An phối hợp tổ chức chương trình tập huấn “Bảo tồn di tích kiến trúc gỗ Hội An – Việt Nam – Di tích Chùa Cầu là trường hợp điển hình”.

Quan cảnh buổi tập huấn sáng nay 7/6

Là Di sản văn hóa thế giới và là quần thể di tích kiến trúc có nhiều yếu tố nổi trội toàn cầu, Hội An tập trung những di sản kiến trúc gỗ là thành tố hữu cơ trong quần thể Khu phố cổ. Trải qua thời gian, với sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước, quốc tế, sự quản lý chặt chẽ, thường xuyên của cơ quan chuyên môn địa phương mà cụ thể là Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, đã cùng với những chủ sở hữu ngôi nhà/di sản tại đây có những giải pháp bảo tồn quần thể đô thị cổ Hội An nói chung, bảo tồn di tích kiến trúc gỗ nói riêng rất tốt, được xem là hình mẫu trong bảo tồn Di sản văn hóa này.

Trên cơ sở những phân tích ở Hội An và đặc thù kiến trúc gỗ ở Việt Nam, hội thảo đã cung cấp bổ sung, phổ biến nội dung lý thuyết qua những chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn di sản kiến trúc gỗ của các địa phương ở Việt Nam và kinh nghiệm từ Nhật Bản, tham quan, khảo sát thực địa công tác tu bổ di tích kiến trúc gỗ tại Khu di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An.

Chương trình tập huấn được tổ chức đúng vào thời điểm dự án tu bổ di tích Chùa Cầu đang diễn ra. Ngôi nhà bao che phục vụ tu bổ di tích Chùa Cầu đã được hoàn thiện là điều kiện tốt để tất cả những người tham gia tập huấn chương trình này có những quan sát thực địa trên thực tế để soi chiếu với những kiến thức được chia sẻ.

Hiền Viên – Tấn Châu