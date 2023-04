3 tháng đầu năm cả nước xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông

Dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Chính phủ – Chủ tịch Uỷ ban ATGT quốc gia Trần Lưu Quang, chiều ngày 6/4, Uỷ ban ATGT quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT quốc gia tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị điểm cầu tỉnh Quảng Nam chiều nay 6/4

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban ATGT quốc gia Nguyễn Văn Thắng. Đầu cầu Quảng Nam có đồng chí Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban ATGT quốc gia tỉnh Quảng Nam.

Quý I năm 2023, tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2022, toàn quốc xảy ra 2.346 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1.436 người, bị thương 1.578 người. So với cùng kỳ năm 2022, giảm 428 vụ, giảm 258 người chết, giảm 148 người bị thương; có 42 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số người chết do tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên còn 16 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông tăng, trong đó 11 tỉnh tăng trên 20% là Thái Bình, Hà Tĩnh, An Giang, Hà Giang, Tây Ninh, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Kon Tum, Lạng Sơn và Sơn La.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý trên 750.000 trường hợp vi phạm trên đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền gần 1.400 tỷ đồng, tước 139.000 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn, tạm giữ gần 225.000 phương tiện các loại. Trong đó, có gần 152.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 472 trường hợp lái xe dương tính với chất ma túy; 1.016 trường hợp vi phạm quy định về đóng mới, hoán cải, sửa chữa phương tiện.

Tăng cường xử lý các vi phạm giao thông liên quan đến nồng độ cồn

Cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và Thanh tra các Sở Giao thông vận tải đã thực hiện hơn 17.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; xử phạt vi phạm hành chính gần 10.000 vụ với số tiền xử phạt trên 50,9 tỷ đồng.

Quốc Thành – Viết Tuyên