2 vụ ngộ độc tại huyện Phước Sơn do vi khuẩn Clostridium botulinum

Liên tiếp từ ngày 7.3 đến nay, trên địa bàn huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ ngộ độc thực phẩm làm chết 1 người và 9 người đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại khoa hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam

Tại khoa hồi sức tích cực chống độc – Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam hiện đang cứu chữa tích cực 9 bệnh nhận bị ngộ độc thực phẩm, tại xã Phước Đức và Phước Kim huyện Phước Sơn.

Các bệnh nhân có triệu chứng chung là: đột quỵ không xác định, xuất huyết, rối loạn tiền đình, thiếu can xi, viêm dạ dày ruột và đại tràng. Các trường hợp này đều sử dụng cá chép sống ủ chua tự làm.

Hiện nay có 3 ca rất nặng đang thở máy, tiên lượng xấu, đang hội chẩn từ các bệnh viện đầu ngành về chống độc.

Chiều ngày 18.3, Viện Pasteur Nha Trang kết luận mẫu cá chép ủ chua trong vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Kim, huyện Phước Sơn liên quan đến độc tố botulinum.

Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, đặc biệt là vùng núi cao tăng cường truyền thông về kiến thức an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không đảm bảo an toàn thực phẩm trong lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm. Khuyến cáo người dân trên địa bàn thực hiện việc sử dụng thực phẩm an toàn, không sử dụng các món ăn được chế biến liên quan món cá chép ủ chua (cần chế biến đảm bảo an toàn đối với các món ăn mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương); tuyệt đối không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng…

Ly Lan – Phước Trịnh