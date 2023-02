Lễ hội Tết Nguyên tiêu Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên Tiêu ở Hội An” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tết Nguyên tiêu, hay còn gọi là Tết Thượng nguyên, là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời của cộng đồng cư dân Hội An. Lễ tết này mang những giá trị văn hóa tiêu biểu và có những nét đặc trưng riêng so với nhiều nơi ở Việt Nam và châu Á do được hình thành trên cơ sở truyền thống văn hóa bản địa của Việt Nam và có sự giao lưu tiếp biến văn hóa với các nước Trung Hoa, Nhật Bản. Ở Hội An, cứ sau ngày Khai hạ vào Mùng 7 tháng Giêng, người dân lại nô nức chuẩn bị Tết Nguyên tiêu. Vào dịp này, tại các hội quán và nhiều di tích tín ngưỡng trong và ngoài Khu phố cổ tổ chức lễ cúng tiền hiền, cầu an, cầu tài lộc đầu năm với ước vọng mọi việc trong năm mới được hanh thông, như ý. Dự kiến, ngày 05/02/2023 – nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão, trong Lễ hội Tết Nguyên tiêu, thành phố Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu này.

Hiền Viên – Tấn Châu