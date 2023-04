Sau 3 năm tạm ngưng vì đại dịch COVID-19, tối ngày 2.4, tại Nhà hát Hội An, Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ VII – Hội An 2023 chính thức khai hội với sự tham gia 600 nghệ sĩ, diễn viên của 18 đoàn hợp xướng đến từ 07 quốc gia và vùng lãnh thổ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu, Giám đốc Nghệ thuật Việt Nam – bà Đặng Châu Anh cùng đại diện lãnh đạo thành phố Hội An và đông đảo du khách trong nước, quốc tế tham dự.

Khai mạc Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ VII- Hội An 2023

Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII – Hội An 2023 là sự kiện văn hoá nghệ thuật đặc sắc được thành phố Hội An phối hợp với Hiệp hội Interkultur – CHLB Đức tổ chức định kỳ hai năm một lần tại thành phố Hội An, Quảng Nam từ năm 2011 đến nay. Qua các kỳ tổ chức đều đạt được những thành công to lớn và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh thân thiện, mến khách, hoà hiếu của con người Hội An cũng như đất nước và con người Việt Nam thân yêu.

Với vai trò là chủ nhà của hội thi, thành phố Hội An đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, các trang thiết bị âm thanh, ánh sáng hiện đại theo đúng tiêu chuẩn nhằm mang lại cho các nghệ sĩ biểu diễn và công chúng những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất.

Sau lễ rước cờ các quốc gia và vùng lãnh thổ, các đoàn hợp xướng đã mang đến những tiết mục trình diễn với những giai điệu âm nhạc tuyệt vời, những cảm xúc hân hoan và tình hữu nghị, giao lưu văn hóa quốc tế.

Sự gặp gỡ, giao lưu giữa các nền văn hóa và âm nhạc, lời ca, tiếng hát góp phần kết nối nhân loại trong tình yêu, lòng nhân ái, tình hữu nghị, một lần nữa tạo nên sự hội ngộ đầy ấn tượng tại Hội thi Hợp xướng quốc tế lần thứ VII- Hội An 2023.

Thượng cờ 7 quốc gia tham gia Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam 2023

Bằng sự sáng tạo và đam mê với loại hình hợp xướng, các nghệ sĩ đã mang lại cho du khách và công chúng Hội An những tiết mục âm nhạc chất lượng, hấp dẫn…khơi gợi cảm xúc, thẩm mỹ của công chúng yêu nhạc Việc tổ chức hội thi là dịp để lan tỏa, trao đổi kinh nghiệm của loại hình nghệ thuật độc đáo giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới đồng thời gắn kết tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia. Hội thi hợp xướng quốc tế lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 02 – 05/4/2023.

Dương Oanh – Tấn Châu