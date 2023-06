Hơn 300 sản phẩm khởi nghiệp, OCOP được quảng bá, trưng bày tại sự kiện Những ngày văn hoá đồng hương Quảng Nam

Sự kiện “Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP. Hồ Chí Minh” diễn ra từ ngày 2 – 4/6 năm nay ngoài các hoạt động hết sức phong phú gắn kết người Quảng xa quê còn có hơn 300 các sản phẩm khởi nghiệp, OCOP được quảng bá, trưng bày tại ngày hội.

Trong đó, có những dự án khởi nghiệp khá đặc sắc như thương hiệu gạo lứt rẫy Bh.nong, nhàu Best One, bánh dừa Bảo Linh, hoa Mẫn Vy. Cùng với đó là những sản phẩm mang thương hiệu Quảng như: đèn lồng Hội An, ươm tơ, gốm, quế, trầm hương, sâm Ngọc Linh, mỳ Quảng…

Các sản phẩm được trưng bày tại sự kiện Những ngày văn hoá đồng hương Quảng Nam

Tất cả được trưng bày tại khu vực gồm 60 gian hàng. Các chủ thể tham dự sự kiện được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng, hỗ trợ vận chuyển hàng hoá tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm tại ngày hội và tham dự các hoạt động kết nối giao thương giữa chủ thể OCOP, dự án khởi nghiệp với doanh nghiệp xuất khẩu tại TP.Hồ Chí Minh.

Hoạt động này nhằm tạo sự gắn kết trong cộng đồng bà con đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam; là dịp để giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa, ẩm thực, các sản phẩm OCOP, sản phẩm khởi nghiệp và mời gọi các nhà đầu tư, kết nối giữa tỉnh nhà và bà con đồng hương Quảng Nam.

Kỳ vọng lớn nhất của Quảng Nam là sáng tạo, nâng tầm thương mại sản phẩm địa phương một cách mạnh mẽ để có thể hướng đến tiêu thụ cả nước và xuất khẩu. TP. Hồ Chí Minh là thị trường năng động, là cửa ngõ giao thương nên sẽ là cơ hội cho phát triển sản phẩm Quảng Nam.

V.V.T