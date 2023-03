Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra tại TP Hội An

Hội thi Hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ VII sẽ diễn ra từ ngày 2 – 6.4 tới đây, tại thành phố Hội An. Đã có 20 đoàn hợp xướng đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có Việt Nam, đăng ký tham gia.

Ngoài cách thức truyền thống của Interkultur, hội thi lần này sẽ có nhiều hoạt động khác do thành phố Hội An tổ chức như: Lễ khai mạc được tổ chức vào 20h00 ngày 2.4 tại Nhà hát thành phố với các chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ngoài ra, sẽ có hoạt động trình diễn hợp xướng quốc tế trên đường phố với chủ đề “Giai điệu quốc tế” để phục vụ nhân dân và du khách diễn ra vào lúc 19h30 ngày 3 và 4.4 tại 3 địa điểm: vòng cung Chùa Cầu, công viên Kazik và Di tích Chùa Bà Mụ.

Cùng với Hội thi, để giới thiệu quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Hội An đến với bạn bè quốc tế, thành phố Hội An sẽ tổ chức các hoạt động văn hoá, nghệ thuật như: trình diễn nghệ thuật “Hội An – Sắc màu của Lụa”; tái hiện đêm phố cổ Hội An đầu thế kỷ XX; trưng bày và bán các sản phẩm OCop; trưng bày sinh vật cảnh Hội An…

Với vai trò là chủ nhà của Hội thi, thành phố Hội An đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện nhằm mang lại cho các nghệ sĩ biểu diễn và công chúng những trải nghiệm âm nhạc tuyệt vời nhất. Việc tổ chức hội thi là dịp để lan tỏa, trao đổi kinh nghiệm của loại hình nghệ thuật độc đáo giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới, đồng thời gắn kết tình hữu nghị và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Hiền Viên – Trung Hiếu