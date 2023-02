Hội An tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa – du lịch trong năm 2023

Theo kế hoạch, năm 2023, thành phố Hội An sẽ tổ chức nhiều lễ hội, sự kiện văn hóa – du lịch. Đây là các hoạt động nhằm đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, thiên nhiên và mở rộng giao lưu, hội nhập góp phần quảng bá du lịch địa phương.

Lễ hội Bài chòi tại TP. Hội An

Nổi bật có thể kể đến: Hội thi hợp xướng quốc tế Việt Nam lần thứ 7; Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Quảng Nam, Hội An 2023; Sự kiện “Nét hoa nghề Hội An” lần thứ 2 – 2023; Con đường Nghệ thuật và sáng tạo -Trại sáng tác quốc tế 2023; Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè”; Festival miền biển “Cù Lao Chàm – Mùa hoa Ngô đồng đỏ” năm 2023; Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 19, năm 2023; Festival tơ lụa Việt Nam và thế giới; Liên hoan ẩm thực quốc tế, Hội An 2023…

Các sự kiện, lễ hội được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân, đẩy mạnh bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa và thiên nhiên của thành phố; Mở rộng giao lưu, hội nhập góp phần quảng bá tài nguyên, hình ảnh, khẳng định thương hiệu Hội An, thu hút du khách, phục hồi du lịch, phát triển kinh tế – xã hội.

Trung Hiếu – Phan Sơn