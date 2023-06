Hội An tổ chức Festival cảm xúc mùa hè

Chiều 17/6, TP. Hội An khai mạc Festival cảm xúc mùa hè “Hội An – Vũ điệu của biển”. Lễ hội diễn ra nhiều hoạt động liên tục từ ngày 16/6 – 22/7/2023 tại các bãi biển Cửa Đại, Tân Thành, An Bàng và Cù Lao Chàm với các chương trình nghệ thuật sôi động, mang những âm vang của biển đến với du khách khi tham gia Festival biển Hội An năm nay.

Quang cảnh buổi khai mạc Festival cảm xúc mùa hè “Hội An – Vũ điệu của biển” chiều 17/6

Chào đón những ngày hè sôi động, TP. Hội An tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí nhằm mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm mới. Đặc biệt, trong khung cảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng, không gian âm nhạc, ẩm thực và hoạt động thể thao là điều không thể bỏ qua tại bãi biển Cửa Đại.

Trong khuôn khổ Festival, du khách còn được hòa mình vào các hoạt động sôi nổi như: vẽ tranh chủ đề “Nét đẹp biển đảo quê hương”, đồng diễn dân vũ, ngày hội thả diều, thi đấu giao lưu bóng chuyền, bóng đá mini và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian trên bãi biển như kéo co, vãi chài trên cát, cướp cờ, đua thuyền, đan lưới…

Chuỗi các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ẩm thực đặc sắc, hấp dẫn nằm trong chương trình Festival “Hội An – Vũ điệu của biển” nhằm quảng bá, giới thiệu thế mạnh về tài nguyên du lịch biển, đảo, đưa Hội An trở thành “Điểm đến du lịch xanh”; góp phần tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng du khách về cảnh quan, thiên thiên, con người Hội An.

Thông qua sự kiện, Hội An một lần nữa tạo dựng hình ảnh về một điểm đến du lịch xanh, an toàn, thân thiện, xây dựng thành công thành phố năng động, sáng tạo toàn cầu.

Tấn Châu