Bảo tồn trang phục, trang sức truyền thống của đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng, Bh’nong

Huyện Nam Trà My vừa tổ chức Hội thảo công tác bảo tồn trang phục, trang sức truyền thống của đồng bào các dân tộc Ca Dong, Xơ Đăng Bh’nong trên địa bàn.

Theo đề án 02 của huyện Nam Trà My về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Nam Trà My giai đoạn 2022-2025. Gần một năm qua, huyện vùng cao này đã tiến hành sưu tầm, phục dựng trang phục, trang sức của 3 dân tộc chính trên địa bàn gồm: Ca Dong, Xơ Đăng và Bh’nong. Trong đó, người Ca Dong sinh sống ở 6 xã gồm: Trà Tập, Trà Don, Trà Dơn, Trà Vinh, Trà Vân và Trà Mai; dân tộc Xơ Đăng cư trú tại 3 xã gồm: Trà Nam, Trà Linh và Trà Cang; riêng người Bh’nong cư trú tại xã Trà Leng.

Qua quá trình điền dã nghiên cứu, lấy ý kiến của cộng đồng 3 dân tộc anh em và qua ý kiến của các già làng, chuyên gia dân tộc học, huyện vùng cao Nam Trà My chọn ra 3 mẫu trang phục, trang sức của từng dân tộc…

Tại hội thảo lần này, các già làng, nghệ nhân, nhà khoa học, lãnh đạo có am hiểu về dân tộc học, đã đưa ra ý kiến để tiến đến thống nhất chung về mẫu trang phục, trang sức của từng dân tộc…và đưa vào bảo tồn trong cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn Nam Trà My. Qua các tham luận tại hội thảo, huyện Nam Trà My tiếp thu, chỉnh sửa đề án và dự kiến đến năm 2024 sẽ hoàn chỉnh trang phục, trang sức của đồng bào Ca Dong, Xơ Đăng, Bh’nong để đưa vào sử dụng trong lễ hội và các hoạt động sản xuất, sinh hoạt hàng ngày, cũng như đưa trang phục truyền thống vào trường học, để làm tốt hơn công tác bảo tồn bản sắc văn hóa tộc người.

Tấn Sỹ