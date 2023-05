Bộ GD-ĐT đã thẩm định xong SGK lớp 4, lớp 8 và lớp 11, Bộ Tài chính đã thẩm định giá, đảm bảo đủ điều kiện thực hiện vào năm học 2023-2024. Đối với SGK lớp 5, lớp 9 và lớp 12, các đơn vị biên soạn sách đã thử nghiệm xong và đang chuẩn bị thẩm định, dự kiến sẽ phê duyệt danh mục sách vào tháng 12 năm nay. Riêng các bộ SGK tiếng dân tộc thiểu số, hiện Bộ đang gặp khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức xuất bản, phát hành, do đó chưa có SGK tiếng dân tộc thiểu số lớp 1, lớp 2 để dạy học theo lộ trình. Về tiến độ in, phát hành sách phục vụ cho năm học mới, SGK các lớp đang triển khai theo chương trình mới, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã in được 81%, còn sách lớp 4, lớp 8 và lớp 11 đã in được 79%.

TTXVN