Sáng 31.10, Công đoàn cơ sở chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Nam đã đến thăm và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình chị Hồ Thị Dâu, thôn 1, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My. Trước đó, chiều ngày 9.10, chị Hồ Thị Dâu trên đường về nhà thì không may bị lũ cuốn trôi. Sau đó, thi thể chị Dâu đã được tìm thấy trên sông Tranh đoạn chảy qua xã Trà Giác (Bắc Trà My), cách đoạn sông Na nơi chị bị lũ cuốn gần 50km.

Văn Thọ