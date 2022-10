Sáng nay 6.10, UBND thành phố Hội An ra mắt mô hình “Trạm đong đầy” với sự tham dự của đông đảo đại biểu lãnh đạo thành phố, các xã, phường, doanh nghiệp xã hội cùng hơn 100 tiểu thương tại chợ Hội An. Tại đây, các đơn vị, doanh nghiệp, tiểu thương cam kết chung tay đồng hành thực hiện chương trình cộng đồng giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần, hướng đến Hội An – thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch . Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu đã tham quan, trải nghiệm mô hình ”Trạm đong đầy” tại khu vực sân chợ Giếng Máy – chợ Hội An.