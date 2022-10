Ngày 5.10, tại xã Quế Trung, Công an huyện Nông Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an năm 2022”. Tại diễn đàn, đã có 15 lượt ý kiến đề cập đến công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông, tệ nạn đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn… Đại diện lãnh đạo công an huyện, công an xã và chính quyền địa phương đã tiếp thu ý kiến đóng góp của người dân và giành thời gian trao đổi, giải thích một số kiến nghị của nhân dân.