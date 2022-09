Tại huyện miền núi Nam Trà My, đến trưa ngày 29.9, toàn bộ 1.500 người dân đã được trở về nhà an toàn sau thời gian sơ tán, khoảng 60 ngôi nhà bị tốc mái cũng được chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ khắc phục tạm thời. Riêng tại xã Trà Cang, đường ĐH3 là tuyến đường huyết mạch từ huyện đến các thôn vùng sâu, mưa lớn đã làm lượng đất đá khổng lồ đổ xuống lấp toàn bộ mặt đường, cô lập hàng trăm hộ dân. Với hơn 2.000 m3 đất đá, đây được xem là điểm sạt lở lớn và nguy hiểm nhất trên tuyến đường ĐH3, do đó chính quyền huyện Nam Trà My đang cân nhắc các phương án để khơi thông ách tắc, đồng thời đảm bảo an toàn trong các đợt mưa bão từ nay đến cuối năm.