WHO thúc đẩy hệ thống chứng nhận y tế toàn cầu kỹ thuật số

Ngày 5/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, tổ chức này sẽ sử dụng thẻ COVID kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) làm cơ sở cho hệ thống chứng nhận y tế toàn cầu.

Theo đó, Tổng giám đốc WHO Tedros Ghebreyesus và Ủy viên y tế EU Stella Kyriakides đã ký văn kiện được xem là thỏa thuận “mang tính bước ngoặt” tại Geneva, Thụy Sĩ trên cơ sở nhận định đại dịch COVID-19 đã làm nổi bật giá trị của các giải pháp y tế kỹ thuật số trong việc tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế. Do đó, chứng nhận COVID của EU giờ đây sẽ được chuyển đổi thành “hàng hóa công cộng toàn cầu”, bước đầu tiên trong việc tạo ra mạng lưới chứng nhận y tế kỹ thuật số toàn cầu và mạng lưới này sẽ mở rộng tích hợp cả những thông tin khác như thẻ tiêm chủng định kỳ quốc tế được số hóa.

Tổng giám đốc WHO cũng nêu rõ hệ thống chứng nhận mới sẽ dựa trên các nguyên tắc về công bằng, đổi mới, minh bạch, bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư. WHO sẽ không có quyền ngầm tiếp cận các dữ liệu cá nhân và đây tiếp tục là thông tin riêng của chính phủ các nước. WHO chỉ duy trì đường dẫn đến các thông tin giúp xác nhận độ tin cậy của chứng nhận y tế số từ nước thành viên.

TTXVN