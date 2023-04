WHO nhận định thế giới sắp qua giai đoạn khẩn cấp do dịch COVID-19

Mặc dù virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 vẫn tồn tại song thế giới đang dần bước ra khỏi giai đoạn khẩn cấp vì đại dịch nguy hiểm này. Đây là nhận định được Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Ghebreyesus đưa ra ngày 26/4.

Phát biểu tại cuộc họp báo cùng ngày, ông Ghebreyesus cho biết trong tuần tới, WHO sẽ công bố hướng dẫn cho các quốc gia về cách thức chuyển đổi từ giai đoạn ứng phó khẩn cấp sang giai đoạn ứng phó dài hạn đối với dịch COVID-19.

Ông cho biết WHO vẫn hy vọng trong năm nay có thể tuyên bố chấm dứt tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu (PHEIC) do bùng phát dịch COVID-19. Đây cũng là mức cảnh báo cao nhất mà cơ quan y tế của Liên hợp quốc đưa ra với 1 dịch bệnh. Tuy nhiên, lãnh đạo WHO lưu ý virus vẫn tồn tại và tất cả các quốc gia cần học cách ứng phó dịch bệnh này cùng với những dịch bệnh khác.

Ủy ban khẩn cấp của WHO về COVID-19 họp 3 tháng một lần và dự kiến họp vào đầu tháng 5 tới để quyết định liệu COVID-19 có còn là tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu hay không.

Trước đó ngày 30/1/2020, WHO đã tuyên bố COVID-19 là tình trạng y tế cộng đồng khẩn cấp gây lo ngại trên toàn cầu khi có chưa đến 100 ca mắc.

TTXVN