WHO đẩy nhanh hỗ trợ sau sự cố vỡ đập Kakhovka

Ngày 8/6, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết đến các khu vực bị ngập lụt ở tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, sau vụ vỡ đập Kakhovka. WHO cũng sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe bao gồm đuối nước, các bệnh liên quan đến nước như dịch tả và chấn thương tâm lý.

Sơ tán người dân khỏi các khu vực ngập lụt ở Kherson, Ukraine, sau sự cố vỡ đập thủy điện Kakhovka, ngày 7/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

WHO nhấn mạnh không nên coi nhẹ tác động của các hệ thống cung cấp nước sạch trong khu vực và dịch vụ y tế công cộng. Chuyên gia của WHO cũng cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch tả vì mầm bệnh tồn tại sẵn trong môi trường. WHO đang phối hợp với Bộ Y tế Ukraine đưa ra các cơ chế đảm bảo rằng vaccine được nhập khẩu nếu cần.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo vụ vỡ đập sẽ có hậu quả lâu dài, ảnh hưởng tới ngành nông nghiệp và nguồn nước sạch của các cư dân trong vùng. Hiện binh sỹ Ukraine sử dụng các máy bay không người lái để cung cấp nước uống đóng chai cho những người đang bị mắc kẹt trên các tầng phía trên nhà do nước lũ sau vụ vỡ đập.

Trước đó, đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro, thuộc khu vực Nga kiểm soát ở tỉnh Kherson, đã bị vỡ hôm 6/6, khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu, nhấn chìm nhiều khu dân cư, làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông.

TTXVN