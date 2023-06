Hơn 100 người tử vong do nắng nóng tại Mexico

Bộ Y tế Mexico ngày 29/6 thông báo nước này đã ghi nhận 112 ca tử vong trong tổng số gần 1.600 ca nhập viện liên quan đến đợt nắng nóng thứ 3 kéo dài trong giai đoạn nửa cuối tháng 6.

Đường phố Mexico City, Mexico. Ảnh: Xinhua

Theo Bộ Y tế Mexico, trong số 112 ca tử vong, 104 ca liên quan hiện tượng sốc nhiệt, các ca còn lại là không qua khỏi do tình trạng mất nước.

Trong đợt nắng nóng thứ 3 kéo dài từ ngày 11-22/6, nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu nền nhiệt cao kỷ lục trong hàng chục năm qua với nhiệt độ dao động từ 40-45 độ C. Riêng tại thủ đô Mexico City, nhiệt độ lên tới 35 độ C – một hiện tượng hiếm gặp trong khoảng 50 năm qua tại thành phố nằm trên độ cao 2.300 m so với mực nước biển này.

Nắng nóng cùng với lượng mưa giảm kỷ lục trong nhiều năm cũng khiến nhiều địa phương tại Mexico hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Theo các chuyên gia khí tượng, một đợt nắng nóng mới có thể tiếp tục xuất hiện tại Mexico vào đầu tháng 7 tới, với nhiệt độ thậm chí cao hơn 3 đợt nắng nóng vừa qua.

TTXVN