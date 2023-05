Ngày 1/5, hàng chục nghìn người lao động và các nhà hoạt động tại Hàn Quốc đã xuống đường tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động, kêu gọi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc.

Hàn Quốc kêu gọi tăng lương nhân ngày 1/5

Theo đại diện các nghiệp đoàn Hàn Quốc, tuần hành nhân ngày Quốc tế Lao động năm nay là nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động, đồng thời tiếp tục gây sức ép đối với chính sách của chính phủ yêu cầu tăng thêm tối đa 29 giờ làm việc trong tuần. Nhiều thanh niên Hàn Quốc phản đối chính sách mới này với lý do tăng giờ làm có thể kéo theo tác động tiêu cực đối với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi tỉ lệ sinh vốn thấp kỷ lục. Những người tuần hành cũng yêu cầu tăng lương và có nhiều chế độ đãi ngộ hơn cho người lao động tại nơi làm việc cũng như trong cuộc sống.

Theo số liệu công bố mới đây, người Hàn Quốc làm việc trung bình 1.915 giờ mỗi năm, nhiều hơn gần 200 giờ so với mức trung bình của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) và so với người lao động Đức thì người Hàn Quốc làm nhiều hơn 566 giờ. Giới quan sát đánh giá đây được coi là cuộc tuần hành quy mô lớn nhất trong năm, song nhiều cuộc biểu tình nhỏ lẻ khác đã diễn ra trong nhiều tháng qua nhằm phản đối điều kiện lao động. Do đó, trong thời gian tới, những cuộc biểu tình tương tự, thậm chí quy mô nhỏ hơn, được dự báo sẽ còn tiếp diễn.

TTXVN