Thu phí tham quan phố cổ Hội An: phải hài hoà giữa lợi ích của cộng đồng, doanh nghiệp và gắn liền với bảo tồn, gìn giữ giá trị Di sản thế giới Hội An

Những ngày này, dư luận bày tỏ nhiều ý kiến về phương án “Tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan Khu phố cổ Hội An” vừa được UBND TP Hội An ban hành. Theo đó, từ ngày 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé, trước khi vào khu phố cổ.

Đối với những du khách yêu mến đô thị cổ Hội An, khi thường xuyên vào phố cổ sử dụng các dịch vụ khác thì tỏ ra khá lo ngại khi phát sinh thêm chi phí mua vé. Ông Vũ Danh Thọ, người dân phố cổ Hội An bày tỏ lo ngại: “Ví dụ người ta muốn vô phố cổ để uống cà phê, nhưng nay phải mua vé mới được vô thì họ sẽ không đi nữa”.

Trong khi đó, chưa có đầy đủ thông tin về những quy định cụ thể, người dân tỏ ra lo lắng việc bán vé sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh. “Người dân Tiên Phước, Duy Xuyên, Đà Nẵng giờ muốn vô Hội An phải mua vé. Làm ăn khó khăn, mà phải mua vé mới vô được Hội An chắc họ không đi”, một người dân buôn bán nhỏ trong khu phố cổ Hội An thì tỏ ra băn khoăn.

Theo thông báo của thành phố Hội An, bắt đầu từ ngày 15/5/2023 sẽ thay đổi thời gian cấm các phương tiện có động cơ sẽ sớm hơn trước đây, các hoạt động biểu diễn, chợ đêm cũng kéo dài hơn. Mặc dù giá vé tham quan vẫn giữ nguyên như cũ nhưng mọi du khách trong nước và quốc tế vào khu phố cổ Hội An bắt buộc phải mua vé tham quan và thực hiện phân luồng 1 lối đi dành cho người dân địa phương và 1 lối đi dành cho du khách.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND thành phố Hội An, Quảng Nam cho biết: “Thứ nhất, chúng tôi sẽ họp với cơ quan lữ hành, để thông tin, trao đổi, lắng nghe ý kiến các đơn vị lữ hành. Thứ hai, sẽ tiến hành họp với các nhà hàng, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trong khu phố cổ để thông tin, lắng nghe ý kiến tham vấn của người dân, vì họ chính là chủ thể của di sản. Thứ ba, chúng tôi sẽ họp báo với các cơ quan thông tấn để trao đổi, giải thích, thông tin lại những vấn đề vướng mắc. Thứ tư, là cách làm của chúng tôi hết sức mềm dẻo, linh hoạt, hoàn toàn không có chuyện ngăn sông cấm chợ để mà tận thu”.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Sơn, tất cả các phương án đều hướng đến sự công bằng đối với tất cả du khách khi đến tham quan, hưởng thụ văn hoá của Hội An và tất nhiên phương án nào đi nữa thì cũng phải hài hoà giữa lợi ích của cộng đồng, doanh nghiệp và gắn liền với bảo tồn, gìn giữ giá trị Di sản thế giới Hội An.

Tấn Châu