Việt Nam là một trong 10 điểm đến tuyệt vời nhất của khu vực châu Á

The Travel đã liệt kê 10 điểm đến tốt nhất ở khu vực châu Á cho du khách trên thế giới có thể lựa chọn đến tham quan và trải nghiệm, trong đó có Việt Nam.

Phố cổ Hội An. Ảnh: TTXVN

Theo The Travel, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có sức sống trẻ trung, năng động nhất thế giới. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp non nước hữu tình, Việt Nam còn thu hút du khách bởi sắc màu phong tục tập quán của 54 dân tộc anh em, những công trình kiến trúc in dấu ấn lịch sử – văn hóa hàng thế kỷ.

Trong khi đó, trang web Trip Advisor xếp hạng thành phố Hà Nội đứng thứ 2 trong danh sách top 25 điểm du lịch phổ biến nhất châu Á và đứng thứ 6 trong danh sách top 25 điểm đến du lịch phổ biến nhất thế giới.

TTXVN