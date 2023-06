Quảng Nam tổ chức chương trình kích cầu du lịch từ ngày 15/6 – 30/9/2023

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình kích cầu thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2023 với chủ đề “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè”.

Theo đó, chương trình du lịch “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” sẽ được tổ chức từ ngày 15/6 – 30/9/2023, với mục tiêu thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến Quảng Nam, góp phần phục hồi, phát triển du lịch hiệu quả, bền vững; đồng thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh du lịch lấy lại đà tăng trưởng trong thời gian đến.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh du lịch Quảng Nam với thông điệp “Quảng Nam – Điểm đến du lịch xanh”, khẳng định thương hiệu du lịch Quảng Nam là điểm đến thân thiện, mến khách.

Xây dựng các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, có chất lượng để thu hút khách du lịch. Tập trung thu hút thị trường khách du lịch golf, công vụ (MICE), hội nghị, hội thảo, khách đi lẻ, khách gia đình, nhóm trẻ đi trải nghiệm…

Chương trình hướng đến thị trường khách du lịch quốc tế như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zeland, Thái Lan, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á…

Thị trường khách du lịch nội địa gồm các thị trường gần như: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình…, các thị trường phía Bắc như: thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Dương, miền Trung (Nghệ An, Thanh Hóa), Tây Nguyên (Kom Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng), miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ).

Phân khúc thị trường: khách du lịch golf, công vụ, hội nghị, hội thảo, khách đi lẻ, khách gia đình, nhóm trẻ đi trải nghiệm..

Chương trình năm nay sẽ có nhiều hoạt động, sự kiện nổi bật, hấp dẫn như: Liên hoan ẩm thực quốc tế lần thứ I – Quảng Nam 2023; Những ngày văn hóa, du lịch và giới thiệu sản phẩm OCOP Quảng Nam tại Cần Thơ; Festival du lịch biển Tam Kỳ năm 2023; Hoa hậu Doanh nhân Biển 2023; Hoa hậu Doanh nhân Châu Á Việt Nam 2023; Tam Kỳ Discovery Marathon; Trình diễn Thời trang “Đèn lồng và Phố”; Festival biển “Hội An – Cảm xúc mùa hè 2023”; Festival biển “Cù Lao Chàm mùa hoa ngô đồng đỏ”; Ngày hội văn hóa – du lịch Đại Bình; Lễ hội văn hóa – thể thao các huyện miền núi; Lễ hội sâm Ngọc Linh 2023; Giải Marathon “Đường đua mới”; Festival tơ lụa Việt Nam và thế giới.

Ngoài ra, còn có các hoạt động diễn ra thường xuyên như: Đêm phố cổ Hội An, các hoạt động biểu diễn văn hóa nghệ thuật tại khu phố cổ và các làng nghề (mini show, triển lãm…), chợ phiên làng chài Tân Thành, thành phố Hội An. Lễ công bố chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 15/6/2023 tại Khách sạn Silk Sense Hoi An River Resort (01 Đống Đa, Cẩm An, Hội An).

Ái Linh