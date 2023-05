Quảng Nam đón một triệu lượt khách quốc tế

Với 290 nghìn lượt khách quốc tế đến tham quan, lưu trú trên địa bàn tỉnh trong tháng 4 vừa qua (tăng gấp gần 17 lần so với cùng kỳ), sau 4 tháng, lượng khách quốc tế đến Quảng Nam đạt trên 1 triệu lượt, chiếm gần 50% tổng lượng khách tham quan, lưu trú trên địa bàn.

Khách nội địa trong tháng 4 vừa qua cũng đã đạt 535 nghìn lượt khách. Doanh thu từ hoạt động tham quan, lưu trú du lịch tháng 4 theo đó đã đạt 770 tỷ đồng, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 1.810 tỷ đồng.

Như vậy, trong vòng 4 tháng qua, ngành du lịch Quảng Nam đã đón trên 2,5 triệu lượt khách tham quan, lưu trú, tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách quốc tế đạt trên 1 triệu lượt khách, tăng gấp 39 lần so với cùng kỳ năm 2022. Khách nội địa thời gian này cũng đã đạt gần 1,5 triệu lượt, tăng gấp 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 2.620 tỷ đồng, tăng gấp 4,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu nhập xã hội từ du lịch đạt trên 6 nghìn tỷ đồng.

Hiền Viên – Phúc Lâm