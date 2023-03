Hơn 17.000 lượt du khách đến lễ hội mùa xuân Cổng Trời Đông Giang

Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi, chiều 13.3, lễ hội mùa xuân Cổng Trời Đông Giang năm 2023 do Tập đoàn FVG tổ chức đã khép lại với số lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm, vượt xa so với con số dự kiến ban đầu. Đây cũng là tín hiệu vui cho ngành du lịch miền núi phía Tây tỉnh Quảng Nam sau thời gian dài trầm lắng do dịch bệnh Covid-19.

Chương trình lễ hội Cổng Trời Đông Giang đón gần 17.000 lượt khách đổ về tham quan và trải nghiệm vượt xa con số dự kiến ban đầu là 5.000 lượt du khách.

Công suất phòng lưu trú đạt trên 70%, rất nhiều du khách hào hứng với chuỗi các hoạt động về đêm. Các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa người đồng bào dân tộc Cơ tu để lại ấn tượng, mang đến dấu ấn riêng cho lễ hội. Các trò chơi dân gian truyền thống quen thuộc cũng thu hút rất nhiều du khách trải nghiệm, vui hội.

Bên cạnh tiếp tục đẩy mạnh phát triển, mở rộng các hạng mục, chuỗi các chương trình lễ hội, Cổng trời Đông Giang hướng đến một trong những khu du lịch sinh thái nổi bật và hấp dẫn của Việt Nam, là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên hùng vĩ, sự hồn hậu, gần gũi của đồng bào vùng cao.

