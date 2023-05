Hội An sẽ bán vé cho toàn bộ du khách khi tham quan phố cổ từ ngày 15/5

Ông Nguyễn Văn Sơn – Chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam) cho biết, sau khoảng một tháng ban hành Dự thảo Phương án tăng cường công tác quản lý hoạt động hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An, địa phương nhận nhiều phản hồi từ các cơ quan truyền thông. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng tiến hành họp với người dân, doanh nghiệp lữ hành để lắng nghe ý kiến góp ý.

Qua đó, người dân phố cổ Hội An và các đơn vị lữ hành đa số ủng hộ phương án mới của TP Hội An. Ngày 11/5 tới, địa phương sẽ họp báo công bố thông tin rộng rãi về Phương án tăng cường quản lý hoạt động trên lĩnh vực hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/5, tất cả du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Mức giá tham quan 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa). Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7 giờ 30 đến 21 giờ 30 hàng ngày vào mùa hè, đến 21 giờ vào mùa đông.

V.V.T