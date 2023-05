Hội An: nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong dịp nghỉ lễ

Trong kỳ nghỉ lễ dài ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5; thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ người dân và du khách.

Cụ thể, từ ngày 29/4-2/5, thành phố Hội An tổ chức trình diễn nghệ thuật “Hội An-Sắc màu của lụa” tại cổng chùa Bà Mụ; hát Bội tại Đình Hội An; giao lưu âm nhạc “Giai điệu thời gian” tại công viên Kazik; chương trình nghệ thuật “Đêm Hoài Giang” trên sông Hoài và biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại số 106 Bạch Đằng, Hội An.

Nhiều nơi trên địa bàn thành phố còn có các hoạt động thường xuyên như: không gian trình diễn nghề thủ công truyền thống; trò chơi dân gian bịt mắt đập nồi; trò chơi dân gian bài chòi… tại khu vực phố cổ Hội An.

Cùng với đó, các khu du lịch tổng hợp như Ký ức Hội An, Hoiana, Vinpearl Nam Hội An cũng có nhiều chương trình phong phú, phục vụ khách tham quan, lưu trú.

Hiền Viên – Trung Hiếu