Những ngày đầu năm mới, hàng trăm nghìn du khách quốc tế và nội địa đến tham quan, trải nghiệm tại đô thị cổ Hội An. Theo ước tính, dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, mỗi ngày Hội An đón khoảng 40 nghìn lượt du khách đến tham quan.

Trước và trong Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 có rất đông du khách đến tham quan, trung bình mỗi ngày, thành phố du lịch đón từ khoảng 40 nghìn lượt khách trong và ngoài nước. Dịp tết cổ truyền, thành phố Hội An trang trí các phố đèn lồng, mở cửa tự do để khách tham quan, thưởng lãm đô thị cổ rêu phong, tìm hiểu các nghi thức truyền thống đặc trưng của người dân phố Hội – sông Hoài. Khách quốc tế chủ yếu đến từ các nước Châu Á, nhiều nhất vẫn là khách Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc và các nước là thị trường truyền thống như Úc, Pháp, Anh…. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy du lịch tại Hội An tiếp đà phục hồi mạnh mẽ trong năm nay.

Hội An đón hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong ngày Tết. Ảnh: Internet

Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An cho biết, trong suốt những ngày Tết, Hội An tổ chức chuỗi sự kiện văn hoá, các hoạt động và nghi lễ truyền thống như: phục dựng cây nêu ngày tết, chợ tết xưa, lễ cầu bông Trà, Tết Nguyên tiêu Quý Mão…Trong khi đó tình hình dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát, an toàn, Hội An còn có rất nhiều di tích cổ hàng trăm năm, văn hoá và ẩm thực rất độc đáo nên thu hút du khách đến với đô thị cổ này.

Tấn Châu