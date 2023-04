Giới thiệu sản phẩm trải nghiệm du lịch kết nối Bắc và Nam Quảng Nam

Từ ngày 12 đến 15/4, Tập đoàn Thiên Minh – TMG tổ chức một chương trình trải nghiệm và chia sẻ về du lịch tại hai khu nghỉ dưỡng biển do TMG quản lý thuộc địa bàn Quảng Nam. Những trải nghiệm mới mẻ, độc đáo gắn liền với hai khu nghỉ mát Victoria Hội An ( 4 sao) mang phong cách Đông Dương và Tui Blue Nam Hội An (5 sao) kết hợp vẻ đẹp hiện đại và truyền thống đặc biệt ấn tượng.

Tour Presstrip có sự tham gia của gần 30 đại diện nhà báo trong và ngoài nước, giới thiệu một số sản phẩm du lịch mới phù hợp với xu hướng thay đổi của du lịch sau những tác động của đại dịch Covid-19, kích cầu du lịch trong tình hình mới – du lịch xanh; tăng cường liên kết các điểm đến, liên kết giữa doanh nghiệp và cộng đồng làm du lịch.

Cùng với việc khảo sát và trải nghiệm các dịch vụ tại khu nghỉ mát Tui Blue Nam Hội An, đoàn cũng đã được trải nghiệm nhiều hoạt động nghỉ dưỡng thú vị để người tham gia có thể cảm nhận được trọn vẹn chất lượng dịch vụ và sản phẩm du lịch mà TMG đang cung cấp và hướng đến như: tour sidecar khám phá Hội An, Tour đua xe địa hình đồi cát ven biển, đua thuyền kayak, trải nghiệm trò chơi Catamaran; yoga đón bình minh, tham gia lớp hội hoạ đánh thức tâm hồn người hoạ sĩ bên trong mỗi du khách…; dịch vụ ẩm thực và những bữa tiệc tối kết hợp với nhạc sống, đốt lửa trại trên biển.

Chợ cá buổi sáng tại chợ cá Tam Tiến

Đặc biệt, tour chợ cá buổi sáng tại chợ cá Tam Tiến – một trong những chợ hải sản nhộn nhịp nhất ở Quảng Nam sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị. Chợ họp trên bãi biển Tam Tiến thuộc huyện Núi Thành, cách TP Tam Kỳ khoảng 15 km. Du khách đến đây vào sáng sớm (4h – 5h) có thể thấy hàng trăm tàu thuyền đưa hải sản vào bờ. Vô số loại cá, tôm, mực, cua, ghẹ… được bày bán ngay trên bờ biển cho các thương lái cũng như khách lẻ. Thông qua những câu chuyện hay và đẹp về các sản phẩm, dịch vụ du lịch thuộc vào hàng tiêu biểu của Việt Nam, tour Presstrips được kỳ vọng sẽ lan toả hình ảnh ấn tượng của những trải nghiệm du lịch độc đáo khu vực phía Bắc và phía Nam của Quảng Nam đến du khách trong và ngoài nước.

Hiền Viên – Quang Phi