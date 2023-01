Du khách háo hức đón giao thừa ở phố cổ Hội An

Mặc dù năm nay thành phố du lịch Hội An lỡ hẹn với chương trình thưởng thức pháo hoa trong đêm giao thừa, nhưng hàng ngàn du khách cùng người dân địa phương vẫn đổ về phố cổ để tận hưởng thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Du khách tham quan Phố Cổ Hội An dịp Tết 2023 này tương đối đông

Múa lân dịp năm mới tại Phố cổ

Hóng gió ở phố ẩm thực dọc bờ sông Hội An

Thả đèn hoa đăng về đêm

Nhiều góc phố trong khu phố cổ nườm nượp khách qua lại xem hát rước sắc bùa, múa lân và thưởng thức ẩm thực đặc sắc phố Hội. Đặc biệt, thành phố Hội An đêm giao thừa càng trở nên lung linh hơn trong trong trập trùng ánh đèn lồng, hoa đăng huyền ảo cùng không khí vui vẻ, rộn ràng của những thanh âm sôi động hàng quán, đường phố và chương trình nghệ thuật. Đêm giao thừa sau 2 năm dịch bệnh mang lại nhiều hứng khởi cho mọi người để gác lại những nỗi niềm của năm cũ, cầu mong cho những điều an lành sẽ đến với mọi người.

Thông tin từ Trung tâm VH-TT & TT-TH Hội An, dù không tổ chức bắn pháo hoa nhưng hội Tết Nguyên đán ở Hội An sẽ kéo dài xuyên suốt những ngày xuân với chuỗi sự kiện văn hoá, hoạt động và nghi lễ truyền thống như: phục dựng cây nêu ngày tết, chợ tết xưa, lễ cầu bông Trà, Tết Nguyên tiêu Quý Mão…

Tấn Châu