Đa dạng dịch vụ du lịch Cù Lao Chàm

UBND thành phố Hội An yêu cầu các ban ngành liên quan Hội An khảo sát lại đảo Cù Lao Chàm tham mưu thành phố đầu tư, xây dựng hạ tầng để phát triển du lịch. Đồng thời, Hội An nghiên cứu mở thêm dịch vụ, điểm thăm quan để đa dạng du lịch.

Hô Bài Chòi ở đảo Cù Lao Chàm

Sau 2 năm ngưng trệ vì ảnh hưởng dịch Covid-19, năm 2022 du lịch biển đảo Cù Lao Chàm bắt đầu phục hồi. Mặc dù du khách trở lại đảo chưa nhiều, chủ yếu du lịch trong ngày, số lượng khách lưu trú lại trên đảo còn khiêm tốn. Hội An đưa ra các ưu đãi như giảm giá vé 50%, mở thêm các dịch vụ mới đã thu hút 120 ngàn lượt du khách, đạt doanh thu 4,2 tỷ đồng từ bán vé thăm quan.

Hiện nay, các doanh nghiệp đang đối diện với những khó khăn trong công tác quản lí, cơ sở hạ tầng tại cảng Cửa Đại và Cù Lao Chàm chưa đủ đáp ứng, hạ tầng mạng viễn thông thiếu và yếu, dịch vụ du lịch còn hạn chế để giữ chân du khách lưu trú lại trên đảo.

Tấn Châu