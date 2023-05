Xây dựng phương án triển khai Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu ở Nam Trà My

Sáng nay 11/5, Viện Dược liệu (Bộ Y tế) có buổi làm việc với UBND huyện Nam Trà My về xây dựng phương án triển khai Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Dự án Trung tâm nhân giống, bảo tồn và phát triển dược liệu trên địa bàn huyện Nam Trà My thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 3 Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Từ tháng 9/2022 đến nay, Viện Dược liệu đã hỗ trợ huyện Nam Trà My nghiên cứu, khảo sát, tư vấn đánh giá và xây dựng dự án. Qua đánh giá, huyện Nam Trà My có điều kiện tự nhiên và địa hình thích hợp với nhiều loài cây dược liệu, nhưng số lượng cơ sở chuyên sản xuất giống cây dược liệu trên địa bàn còn hạn chế, số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất giống cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao rất ít. Ngoài ra, nguồn giống gốc để nhân giống hiện chưa được kiểm soát, do vậy chất lượng cây giống dược liệu chưa đảm bảo.

Tại buổi làm việc, đại biểu tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện báo cáo của Viện Dược liệu, chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện dự án trong tương lai.

