Triển khai ngay các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện

UBND tỉnh vừa ban hành công văn 3064/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán đã làm cho các hồ thủy điện thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng và dự báo việc thiếu hụt này sẽ tiếp diễn đến cuối mùa cạn năm 2023, gây ảnh hưởng rất lớn đến nguồn cung cấp điện của cả nước. Nhằm đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2023, đặc biệt là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố phối hợp cùng Công ty Điện lực Quảng Nam tăng cường triển khai các giải pháp theo Kế hoạch thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021- 2025.

Theo đó, Công ty Điện lực Quảng Nam xây dựng chi tiết phương án đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong mùa khô và cả năm 2023; báo cáo UBND tỉnh các nội dung vướng mắc, khó khăn để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đồng thời, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể hóa các giải pháp cấp bách tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh trong mùa khô và năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải quan trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo thứ tự ưu tiên. Trong trường hợp phải thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện khách hàng trên địa bàn, Công ty Điện lực Quảng Nam phải thông báo cụ thể các khu vực, thời gian thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo đúng quy định cho khách hàng biết trước để chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân. Hạn chế tối đa việc ngừng, giảm cung cấp điện vào ban đêm và thời gian cao điểm nắng nóng trong ngày nhằm tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của các hộ gia đình, trừ những trường hợp bất khả kháng.

Chỉ đạo các Điện lực khu vực làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp là các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ, cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất để vận động, khuyến khích các khách hàng này sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) nhằm chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Công ty Điện lực Quảng Nam chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện; góp phần đảm bảo việc cung cấp điện ổn định trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn dân về tình hình khó khăn trong cung cấp điện hiện nay, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng để đảm bảo an toàn, ổn định trong cung ứng điện.

Các cơ quan thông tấn, báo chí xây dựng chuyên mục tuyên truyền về thực hiện Chỉ thị tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Tăng cường thực hiện các bài viết thông tin về các chủ trương, chính sách của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Nam, ngành Điện trong việc thực hiện tiết kiệm điện, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm nắng nóng của năm 2023.

Các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện:

Đối với cơ quan hành chính sự nghiệp, tòa nhà văn phòng: Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc làm việc. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng làm việc. Hạn chế sử dụng trang phục trang trọng, áo vest … khi làm việc và tham gia họp.

Đối với các trường học, trung tâm đào tạo: Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc lớp học. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên tại phòng học. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau.

Đối với các trung tâm thương mại, cơ sở dịch vụ: Điều chỉnh máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Mở máy điều hòa trễ 60 phút và tắt máy điều hòa sớm 60 phút so với giờ bắt đầu và giờ kết thúc hoạt động. Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dừng hoạt động 50% số thang máy. Khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ giữa các tầng gần nhau. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí, quảng cáo, bảng hiệu từ 22h. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ các Điện lực khu vực. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Đối với cơ sở công nghiệp, cơ sở sản xuất: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng. Dịch chuyển một phần các hoạt động sản xuất sau 22h. Tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải khi có đề nghị từ các Điện lực khu vực. Khuyến khích sử dụng máy phát điện dự phòng (nếu có) để chủ động thêm nguồn cung cấp điện.

Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông: Điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay. Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22h tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít.

Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí: Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22h. Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22h.

Đối với các hộ gia đình: Thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị khi không sử dụng,… Sử dụng máy điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ C trở lên. Tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên trong nhà.

