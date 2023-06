Tháng 6, Quảng Nam tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất

Sáng nay 5/6, UBND tỉnh tổ chức họp giao ban thường kì tháng 6, đánh giá tình hình KTXH tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023 dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Quan cảnh cuộc họp sáng nay 5/6

Cuộc họp có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phan Việt Cường – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ủy Ban và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh khẳng định, năm 2022 với những yếu tố tăng trưởng đột biến, Quảng Nam bước qua năm 2023 trong điều kiện liên tiếp chịu tác động bất lợi của kinh tế trong nước và thế giới; đã sụt giảm mạnh ở nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là ngành công nghiệp và công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô.

Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2023, Quảng Nam đã đạt được những kết quả nhất định như: sản xuất nông lâm thủy sản phát triển ổn định; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 7%; tổng lượt khách lưu trú, lữ hành tăng 121% so với cùng kỳ năm 2022…Song, với những áp lực lớn đến từ kinh tế trong nước và thế giới, nhiều chỉ tiêu KTXH của tỉnh 5 tháng đầu năm tăng trưởng chậm, có ngành suy giảm. Đặc biệt, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng âm so với cùng kỳ, do bất ổn của thị trường trong nước và toàn cầu; tình trạng cháy rừng vẫn còn xảy ra; dịch bệnh sốt xuất huyết đang “vào mùa” và xu hướng gia tăng…

Cùng với sự sụt giảm của công nghiệp chế biến chế tạo, số doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng. Thực tế này đã tạo ra áp lực lớn đối với các doanh nghiệp trong việc duy trì sản xuất cũng như tăng trưởng kinh tế, dẫn đến sự sụt giảm về thu ngân sách và chỉ số sử dụng lao động theo đó cũng giảm nhẹ.

Khẳng định khó khăn hiện nay là vấn đề chung của nền kinh tế trong nước và thế giới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cho rằng, càng trong điều kiện khó khăn, Quảng Nam càng phải cố gắng vượt qua. Trước hết là tập trung tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, đảm bảo các yêu cầu đặt ra đối với an ninh kinh tế, an ninh nông thôn…

Cùng với chỉ đạo chung đối với những nhiệm vụ quan trọng trong tháng 6, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu ngành chức năng liên quan tập trung cho việc đánh giá các chỉ tiêu KTXH 6 tháng thuyết trình trước HĐND trong kỳ họp tới, đánh giá các chỉ tiêu KTXH giữa nhiệm kỳ…

Theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh, chương trình công tác ưu tiên trong tháng 6 là vấn đề chăm lo cho đối tượng chính sách, người có công và đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh nông thôn… Theo đó, cùng với việc đôn đốc thực hiện quy chế của Tổ Công tác đặc biệt, Chủ tịch cũng yêu cầu cơ quan chuyên môn phải có sự phân tích, đánh giá các chỉ tiêu KTXH chưa đạt, gắn với nguyên nhân và dự báo tình hình, tham mưu giải pháp để đạt được các mục tiêu KTXH cao nhất trong điều kiện khó khăn…, trong đó có việc giao trách nhiệm của các chủ đầu tư, người đứng đầu, đặc biệt là với công tác giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án trong điểm và hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất.

Hiền Viên – Trung Hiếu