Quý I/2023: nhiều lĩnh vực tăng trưởng âm, tiếp tục dự báo khó khăn trong quý II

Chiều ngày 4/4, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội tháng 3, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II và cả năm 2023. Cuộc họp có sự tham dự của đồng chí Phan Việt Cường – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND, các đồng chí Uỷ viên Uỷ Ban và lãnh đạo các sở, ban ngành.

Quang cảnh buổi làm việc chiều ngày 4.4

Trong quý I, hoạt động sản xuất công nghiệp và xây dựng giảm sút tới hơn 27% so với cùng kỳ năm trước, trong đó công nghiệp giảm trên 27%, xây dựng giảm trên 28% so với cùng kỳ năm trước do nhiều doanh nghiệp không có đơn hàng mới, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, thị trường tiêu dùng thu hẹp, các đơn hàng xuất khẩu giảm sút đáng kể, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao do nguồn cung khan hiếm.

Ngành công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô chủ lực của tỉnh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khi thị trường ô tô những tháng đầu năm có phần ảm đạm; chỉ số sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 vừa qua tiếp tục trượt dốc với mức giảm 27% so với cùng kỳ.

Mặc dù lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển tốt, du lịch tiếp tục phục hồi, nông-lâm-nghiệp tăng trưởng ổn định, song dấu hiệu khó khăn vẫn chiếm lĩnh và tác động tiêu cực đến sự tăng trưởng chung của nền kinh tế. Điều đáng nói là khó khăn còn được dự báo tiếp tục kéo dài trong quý II và có thể cả năm 2023. Thực tế này kéo theo sự sụt giảm của thu ngân sách, với mức giảm tới 31% so với cùng kỳ… Có 281 doanh nghiệp thành lập mới, giảm trên 11%, với số vốn điều lệ hơn 1.639 tỷ đồng, giảm trên 27% so với cùng kỳ. Đã 620 doanh nghiệp đã rút lui khỏi thị trường, trong khi chỉ có 178 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động.

Diễn biến trên đặt ra cho tỉnh nhiều vấn đề trong chỉ đạo điều hành. Theo chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phan Việt Cường: đây là thời điểm cần ý thức tinh thần trách nhiệm, quyết liệt chia sẻ khó khăn chung của doanh nghiệp và địa phương, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; các giải pháp thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cũng yêu cầu: để duy trì tăng trưởng và đạt được cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, từng sở, ngành cần có chương trình công tác cụ thể, có giải pháp phù hợp, bám sát tình hình thực tế.

Hiền Viên – Đại Quang