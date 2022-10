Quảng Nam: Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 21,9 nghìn tỷ đồng

Sáng nay 4.10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Tham dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, Nguyễn Hồng Quang và Hồ Quang Bửu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì phiên họp trực tuyến về tình hình kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm 2022

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định: 9 tháng đầu năm 2022 kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Nam đạt được những kết quả tích cực, nền kinh tế dần đi vào ổn định và phục hồi nhanh nhờ các chính sách hỗ trợ của Chính phủ và địa phương, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch diễn ra sôi động và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì mức tăng trưởng mặc dù chịu tác động tiêu cực của yếu tố thời tiết, an sinh xã hội đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được tăng cường.

Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Quang Thử cho biết, 9 tháng đầu năm tổng sản phẩm GRDP ước tính tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2021. Quy mô nền kinh tế đạt hơn 83 nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực nông – lâm – thủy sản chiếm tỷ trọng 14,9%, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 34,7%, khu vực dịch vụ chiếm 32,7%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 17,7%. Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng trưởng cao ước đạt 21,7%, đóng góp 7,5 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 0,3 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Khu vực dịch vụ tăng trưởng khởi sắc trở lại, đặc biệt hoạt động du lịch trước đây do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19 đã dần phục hồi khi Quảng Nam được chọn đăng cai Năm du lịch quốc gia 2022; khu vực dịch vụ đạt mức tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm trước, đóng góp 2,6 điểm phần trăm vào tốc độ tăng trưởng chung.

Tổng thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm, tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện gần 26,7 nghìn tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2021. Theo kế hoạch đầu tư công giao từ đầu năm, toàn tỉnh đạt 5,9 nghìn tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2022 sau khi bổ sung là 6,9 nghìn tỷ đồng. Tính đến nay, tỉnh đã phân bổ đạt 97,4% kế hoạch vốn, kế hoạch vốn còn lại 176 tỷ đồng dự kiến sẽ phân bổ và điều chuyển hết trong đầu tháng 10.

Trong 9 tháng qua, đã cấp mới 04 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng số vốn gần 29 triệu USD. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực đến nay là 195 dự án với tổng vốn đăng ký 06 tỷ USD. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trong tỉnh phải đối mặt với nhiều khó khăn như: chi phí sản xuất tăng cao, cung ứng nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất gặp nhiều trở ngại.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh đạt 16,43 tiêu chí/xã, đã có 118 xã được công nhận đạt chuẩn và có 10 xã đạt chuẩn nâng cao; 01 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 195 thôn đã được công nhận đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu; có 14 thôn được công nhận thôn NTM. Phát biểu kết luận tại phiên họp thường kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nhấn mạnh: với phương châm hành động đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả cùng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực cao nhất, tinh thần trách nhiệm cao nhất, để bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội trong 3 tháng cuối năm 2022, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng trong diện tiêm chủng, nhằm nâng cao tỷ lệ bao phủ vắc xin trong cộng đồng; nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và y tế điều trị, chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.