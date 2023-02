Quảng Nam có 56 dự án FDI đến từ Hàn Quốc

Tính đến thời điểm này, tổng số dự án đầu tư của Hàn Quốc trên địa bàn tỉnh là 56 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 864 triệu USD.

Trong đó có một số dự án lớn như: Nhà máy sản xuất vải mành của Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam với vốn đầu tư 410 triệu USD; Nhà máy dệt, may, nhuộm và phụ liệu dệt may của Công ty TNHH MTV Panko Tam Thăng với vốn đầu tư 70 triệu USD; Nhà máy sản xuất phụ tùng ô tô CTR Vina của Công ty TNHH CTR Vina với tổng vốn đầu tư 27,2 triệu USD; Nhà máy sản xuất vải của Công ty TNHH DH Textile với tổng vốn đầu tư 22,3 triệu USD; Nhà máy sản xuất dụng cụ cắm trại, lều và các sản phẩm may mặc của Công ty TNHH Sedo Vinako với tổng vốn đầu tư 15,2 triệu USD…

Các dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc hoạt động khá hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 20.000 lao động, đóng góp cho ngân sách nhà nước thông qua các nghĩa vụ về thuế liên tục tăng từ năm 2016 – 2022, là thành phần quan trọng trong động lực phát triển kinh tế địa phương.

Trung Hiếu